iPhone 14 Plus: la poca domanda non porta a ritardi nei pre-order

Mentre come di consueto ci sono problemi per quel che riguarda la spedizione degli iPhone 14, data l'enorme richiesta, ciò non vale per i modelli Plus.

Dopo che abbiamo visto abbandonare i modelli mini in favore dei Plus, noti fino a qualche giorno fa come Max ma infine identificati con un altro nome, è emerso che i risultati della compagnia non sono esattamente positivi, e che di conseguenza ci sono delle buone notizie per i consumatori.

Chi prova a mettere mano su un iPhone senza aver effettuato il pre-order, in prossimità del day one, si trova sempre ad avere a che fare con dei problemi per quel che concerne la spedizione, ma in questo specifico caso i Plus non hanno avuto sufficienti richieste, e non sono previsti ritardi.

Di sicuro quindi non una buona notizia per il colosso di Cupertino, che non ha venduto sufficienti modelli, ma un grosso passo in avanti per i consumatori che nel giro di qualche tempo potranno mettere mano sui device Plus in maniera veloce.

Al momento non sappiamo se i dati di Apple siano risultati errati e se quindi la compagnia si trova delusa dalle attuali vendite, o se in realtà stava già prevedendo un’accoglienza tiepida di questo tipo per i suoi gioiellini.