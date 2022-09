Gran Turismo: David Harbour protagonista del film

Da poco è stato svelato il primo importante nome del cast di Gran Turismo, il film Sony tratto dalla popolare saga videoludica: il protagonista del lungometraggio sarà David Harbour, conosciuto dagli appassionati per il ruolo di Hopper in Stranger Things.

Il produttore Asad Qizilbash ha dichiarato:

Possiamo dire che è grandioso il fatto di poter avere una partnership con la Columbia Pictures per poter dare vita ad uno dei franchise videoludici più amati. Non vediamo l’ora di poter ammirare la visione di Neill Blomkamp per questo progetto.