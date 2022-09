Facebook e Messenger: Meta lavora a delle chat per la community

La funzione Chat della community è in arrivo su Messenger e sui gruppi Facebook, consente a grandi gruppi di Messenger di organizzare le chat in categorie, inclusi canali audio e video per discussioni in tempo reale, chat solo per amministratori per annunci e chat di eventi. Come Discord, le chat della community sono progettate per rendere più facile tenere traccia delle conversazioni in rapido movimento che coinvolgono molte persone.

Zuckerberg scrive:

Stiamo costruendo le chat della community come un nuovo modo per entrare in contatto con le persone che condividono i tuoi interessi. Più di 1 miliardo di persone usa Messenger per comunicare con gli amici e presto sarai in grado di avviare le chat della community da Messenger e dai gruppi di Facebook.

Simile a un gruppo di Facebook, queste chat sono pensate per andare oltre il proprio gruppo di amici nella vita reale: se l’utente è una donna che ama fare surf, potrebbe unirti a “Women Who Surf”. Poiché probabilmente si dovrà interagire con estranei, il prodotto verrà implementato con strumenti di moderazione che consentono agli amministratori di rimuovere i messaggi e bloccare, disattivare l’audio o sospendere i membri del gruppo.

Una funzione di “assistenza amministratore” consentirà agli amministratori di impostare criteri personalizzati per automatizzare la moderazione.