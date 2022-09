Elvis: Baz Luhrmann spiega perché non farà uscire al momento la versione da 4 ore

Il 22 settembre uscirà la versione Home Video di Elvis, il film di Baz Luhrmann che è arrivato nelle sale cinematografiche a giugno. Lo stesso regista ha parlato della versione da 4 ore del lungometraggio, motivando perché non è interessato, al momento, a realizzare il cut.

Ecco le sue parole:

Non lo farò ora, e probabilmente neanche il prossimo anno, ma non escludo la possibilità di poter fare questa cosa in futuro. Ora come ora tutti mi chiedono la versione da quattro ore, e mi sembra come se le persone si volessero presentare davanti al cancello di casa mia coi forconi chiedendola. Non escluso la possibilità di fare questo cut. Bisognerebbe arrivare ad un punto in cui la casa di produzione dica che ne vale la pena.

Baz Luhrmann ha anche parlato del grande lavoro di montaggio e sviluppo di vari effetti visivi che implica la realizzazione di questo progetto, ed il filmmaker ha dichiarato di sentirsi “un po’ stanco per una cosa del genere, al momento”.

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).