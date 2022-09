Dungeons & Dragons Campaign Case: Terrain disponibile in pre-order su Amazon

Dungeons & Dragons Campaign Case: Terrain è tornato disponibile in pre-order su Amazon, il set verrà spedito a partire dalla giornata del 27 settembre 2022.

La piattaforma di Amazon permette di procedere con il pre-order del gadget Dungeons & Dragons Campaign Case: Terrain, il quale si presenta in questo momento con disponibilità già al giorno d’uscita, il 27 settembre 2022, e permette agli amanti del gioco di ruolo in questione.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto per poter quindi procedere con l’acquisto, fin da subito, del set di terreni tattici pensato per gli amanti di D&D, con anche un utile cofanetto perfetto per i collezionisti e per contenere tutti i materiali presenti all’interno della confezione.

Troviamo nello specifico un prezzo di soli 49,78€, leggermente inferiore rispetto a quello che veniva proposto per il prodotto prima che finisse la disponibilità, con quest’ultima che potrebbe ancora una volta finire nel giro di qualche tempo in base all’interesse degli utenti.

Nello specifico, in questo bundle troviamo 30 tessere terreno fronte-retro da 12,7 cm di lato, pronte per le tue avventure in dungeon, città e terre selvagge, 5 fogli di adesivi avventura riutilizzabili, 1 griglia avventura fronte-retro con le terre selvagge, 1 raccoglitore per adesivi e un cofanetto robusto utile al fine di contenere il tutto.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.