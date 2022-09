Cosa fare se un bambino ingoia una moneta

I bambini sono attratti dalle monetine e, come molti altri piccoli oggetti, possono essere facilmente raccolte e messe in bocca.

Le monete, soprattutto quelle da pochi centesimi, si accumulano e possono essere lasciate in giro facilmente. Tanto che possono capitare nelle mani dei bambini i quali sono in grado di ingoiarle rapidamente, ma raramente sono pericolose.

Se si vede un bambino ingoiare una monetina, la prima cosa da fare è controllare che non soffochi e che, quindi, sia in grado di respirare e deglutire senza problemi. Poi è bene recarsi al pronto soccorso dove i medici potranno vedere, tramite raggi x, come sia meglio intervenire.

Nel caso in cui questa si blocchi nell’esofago si noteranno segnali quali aumento della salivazione, difficoltà a deglutire, vomito, dolore al collo, dolore al petto o tosse. Se invece finirà nell’intestino può provocare lacerazioni riscontrabili attraverso le feci scure o sanguinolente. Se dovesse invece proseguire senza intoppi, questa verrà espulsa in un periodo che va dalle 48 ore ai 5 giorni e il bambino può mangiare e bere normalmente.

Come dice il proverbio “prevenire è meglio che curare” perciò è bene tenere lontano dalla portata dei bambini tutti gli oggetti più piccoli, in particolare quando comincia a gattonare.