Chucky 2: il nuovo trailer della serie TV in uscita a ottobre

Il 5 ottobre uscirà negli Stati Uniti Chucky 2, la seconda stagione della serie TV con protagonista la bambola assassina. In America il telefilm andrà in onda su USA Network e su SYFY, mentre in Italia il telefilm è stato mandato in onda su Italia Uno. Da poco è stato diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione.

Ecco il trailer di Chucky 2.

Nel filmato vediamo Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson), e Lexy (Alyvia Alyn Lind) assoggettati da preti e suore omofobiche.

Questa è la sinossi della seconda stagione:

Dopo che è fallito il suo piano diabolico d’invadere gli ospedali pediatrici americani, Chucky ora cerca vendetta nei confronti di coloro che ritiene siano i responsabili: Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind), assieme all’ex Tiffany, che è ora considerata un nemico giurato. Nel frattempo Jake e Devon riusciranno a dimostrarsi essere una coppia, nonostante le difficoltà nella loro nuova scuola cattolica, senza contare il ritorno all’attacco della bambola assassina?

Nella nuova stagione Brad Dourif, la voce di Chucky, ritornerà assieme a Jennifer Tilly e Fiona Dourif. E poi ci saranno anche Zackary Arthur che farà Jack Wheeler, Björgvin Arnarson nei panni di Devon Evans, Alyvia Alyn Lind che interpreterà Lexy Cross, Alex Vincent come Andy Barclay, Christine Elise che sarà Kyle e Barbara Alyn Woods come Mayor Michelle Cross.