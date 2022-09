Apple potrebbe annunciare nuovi prodotti ad ottobre

Un nuovo report afferma che i fornitori Apple si stanno preparando a spedire versioni aggiornate di MacBook Pro ed iPad da parte di Apple. Si parla anche di un rallentamento nella vendita dei MacBook Pro esistenti, anche se questo è nel mezzo di un declino del mercato più generale.

L’evento Far Out di Apple ha lanciato la nuova linea di iPhone 14, Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, il nuovo Apple Watch SE e gli AirPods Pro di seconda generazione. Ma come abbiamo notato in seguito, c’erano anche alcune cose che Apple non ha presentato, suggerendo che un evento separato si sta avvicinando ed è ampiamente previsto che questo evento si svolgerà in ottobre.

Visto tutto quelle che Apple ha annunciato, è facile aspettarsi più o meno i prodotti elencati qui di seguito per quanto concerne l’evento Apple di ottobre:

Modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici aggiornati, con chip M2 e MagSafe

iPad di decima generazione, con USB-C, chip A14 Bionic e uno schermo leggermente più grande

Possibili modelli di MacBook Pro di nuova generazione, con processori M2 Pro e M2 Max

Possibile Mac mini Apple Silicon di seconda generazione

Non ci resta che rimanere in trepidante attesa di conoscere cosa Apple deciderà di annunciare durante il suo evento di ottobre.