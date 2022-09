Maculopatia: primo impianto di retina artificiale in Italia

Si parla di un microchip minuscolo che ha la funzione di captare la luce nell’infrarosso. Poi genera stimoli elettrici per restituire un’utile visione nei pazienti affetti da degenerazione maculare. Il nuovo impianto è il primo ad essere creato in Italia dentro al progetto internazionale PRIMAvera, presso l’AO San Giovanni Addolorata di Roma.

È uno studio clinico contro la cecità mirato in particolar modo alla degenerazione maculare. Questa sindrome è legata all’età di tipo atrofico sviluppata in stadio terminale di atrofia geografica. Tale studio è stato già intrapreso all’estero.

Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio

La nostra azienda ospedaliera ha scelto di investire in innovazione e ricerca per migliorare i servizi e aumentare gli esiti in termini di efficacia. I nostri professionisti inoltre hanno l’opportunità, grazie agli importanti investimenti che la Regione Lazio ha scelto di fare, di utilizzare le migliori attrezzature.