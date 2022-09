Exception: il trailer della serie anime in uscita su Netflix il 13 ottobre

Exception è la serie anime che la piattaforma streaming Netflix lancerà il 13 ottobre, si tratta di un progetto che mischia fantascienza e distopia. La serie Exception è realizzata dallo sceneggiatore Hirotaka Adachi (noto come Otsuichi), e dal character designer Yoshitaka Amano.

Ecco il trailer di Exception.

Questa è la descrizione di Exception:

“Cos’è l’essere umano?” Una prestigiosa troupe che include lo sceneggiatore Hirotaka Adachi (noto come Otsuichi), il character designer Yoshitaka Amano, il compositore Ryuichi Sakamoto e il regista Yuzo Sato presenta una storia originale di fantascienza horror che si svolge nello spazio! In un futuro lontano, l’umanità è costretta a lasciare la Terra e migrare verso un’altra galassia. Un team esplorativo parte alla ricerca di un pianeta per terraformarlo e i membri dell’equipaggio sono creati con una stampante biologica 3D, ma si verifica un errore di sistema e uno di loro (Lewis) ne emerge deformato. Quando Lewis attacca i suoi compagni Nina, Mack, Patty e Oscar, inizia un conto alla rovescia verso la fine della missione nella terrificante oscurità della navicella. La serie “exception” sarà disponibile dal 13 ottobre 2022, solo su Netflix!