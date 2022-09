Cobra Kai: Unlocked, lo special ufficiale su Cobra Kai 5 con il cast

Come di consueto per tutti gli show più seguiti, ecco anche per il sequel di Karate Kid uno special col cast, Cobra Kai: Unlocked.

Il cast e i realizzatori di Cobra Kai Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Peyton List, Gianni DeCenzo, Dallas Dupree Young, Griffin Santopietro, Oona O’Brien e gli showrunners Josh Heald, Jon Hurwitz, e Hayden Schlossberg chiacchierano con la presentatrice Alanah Pearce nello special di 40 minuti Cobra Kai: Unlocked.

Un vero e proprio after show della stagione 5, con commenti alle scene, retroscene e svariati momenti ilari. Naturalmente, come in tutti gli episodi di Unlocked, non ci si fa problemi a parlare spoilerando elementi di trama, dunque se ancora non avete avuto modo di vedere Cobra Kai 5 tornate più avanti!

Sinossi della nuova stagione:

Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l’impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile “nessuna pietà”. Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Leggi anche: