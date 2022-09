Walker 3: il teaser trailer della terza stagione della serie The CW

The CW ha diffuso il teaser trailer di Walker 3, la terza stagione della serie TV con Jared Padalecki protagonista nei panni di Cordell Walker. La prima puntata della terza stagione farà il suo esordio il 6 ottobre sulla rete americana.

Ecco il teaser di Walker 3.

Alla fine della seconda stagione lo stesso Cordell Walker è stato rapito a causa di una situazione che riguarda le indagini che sta portando avanti. Nel filmato iniziamo a dare uno sguardo a ciò che è accaduto dopo il rapimento. Ancora non è stata pubblicata una sinossi relativa alla terza stagione di Walker.

La serie reboot si concentra su Cordell Walker (Jared Padalecki), un padre di due figli, vedovo, con un codice morale ben preciso. Dopo aver lavorato sotto copertura per due anni Walker ritorna a casa, ad Austin, scoprendo che c’è molto lavoro da fare sotto il proprio tetto casalingo. Tenterà di riconnettersi con i suoi figli, trovando confidenza con la sua nuova partner Micki (Lindsey Morgan), e scoprendo delle situazioni sospette attorno alla morte della moglie.

Il telefilm con Chuck Norris protagonista è andato in onda per nove stagioni consecutive dal 1993 al 2001 su CBS. Al centro dello show c’è il ranger Cordell Walker di Dallas, il quale supporta persone bisognose, o deve affrontare criminali intenzionati a vendicarsi per essere stati arrestati in passato dal ranger.

Walker, fino ad ora, è stato trasmesso nel nostro Paese su Italia Uno.