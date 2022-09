State of Play annunciato ufficialmente da Sony, data e ora dell’evento

Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo State of Play. L’evento verrà trasmesso oggi, 13 settembre, a partire dalle 23:59, ore italiane. La durata dello streaming sarà di circa 20 minuti.

Con il Tokyo Game Show alle porte, è quasi ora di celebrare lo straordinario apporto creativo della community giapponese di sviluppatori. Ed è anche il momento perfetto per dare il via a un altro State of Play!”, ha scritto Sid Shuman, Senior Director di SIE Content Communications.

Domani, 13 settembre, torna lo State of Play! Seguite l'evento dal vivo per scoprire gli annunci e le novità per PS5, PS4 e PS VR2.

Collegatevi alle 23:59: https://t.co/LRY6uz964G pic.twitter.com/JcG5ZCaVRc — PlayStation Italia (@PlayStationIT) September 12, 2022

Come rivela il nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha confermato che questa sera ci saranno annunci, novità e filmati di gioco inediti per 10 titoli in arrivo su PS5, PS4 e PS VR2. “Per lo show di domani, abbiamo in serbo delle novità straordinarie da parte dei nostri partner giapponesi, oltre a sorprese in arrivo da sviluppatori di tutto il mondo”, ha concluso Sony.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che per oggi è in programma anche un ricco Nintendo Direct, della durata di ben 40 minuti che ci permetterà di dare un’occhiata a tutti i giochi in arrivo su Switch nel corso di quest’inverno. L’evento verrà trasmesso a partire dalle ore 16:00.