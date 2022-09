Samsung Galaxy Z Flip 4 supera i test della resistenza di Jerry

Solo un mese fa, Samsung ha presentato due dei suoi telefoni più avanzati, il Galaxy Z Flip 4 e Fold 4, e sebbene siano dotati di molta tecnologia all’avanguardia, i pieghevoli sono ancora dispositivi alquanto fragili. L’idea è di tenerli al sicuro, lontano da spigoli vivi e altri oggetti appuntiti, data la loro fragilità rispetto ai tuoi telefoni normali con lastra di vetro, tuttavia, Samsung ha sottolineato i miglioramenti apportati alla durata rispetto alle generazioni precedenti. Curioso di quanto possa essere vero, lo YouTuber Zack Nelson noto come JerryRigEverything ha sottoposto il Galaxy Z Flip 4 proprio al tipo di prova del fuoco che ci aspetteremmo da lui.

Samsung ha fatto del suo meglio per educare i nuovi proprietari di dispositivi pieghevoli su ciò che possono aspettarsi dalla durata del loro telefono, completo di molti avvisi nel software: chiaramente non vuole una ripetizione del Galaxy Fold originale, ma per i suoi test, Nelson sta ignorando consapevolmente tutti questi avvertimenti, per il bene dell’interesse dei consumatori, ovviamente.

In un test di durezza, il vetro ultra sottile di Samsung protegge il display pieghevole interno graffi al livello due della scala Mohs, con scanalature più profonde al livello tre, paragonabili a un foglio di plastica. Questo ci farà pensare due volte anche alle unghie affilate attorno allo schermo quando apriamo il telefono con una mano.

Con poca sorpresa, lo strato flessibile che protegge il display pieghevole si riscalda molto, deformandosi fisicamente in pochi secondi sotto la fiamma di un accendino. Lo schermo di copertura da 1,9 pollici, d’altra parte, si limita a scolorire se soggetto al calore e la protezione Gorilla Glass Victus assicura che non si graffi facilmente.