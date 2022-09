Lightyear – La vera storia di Buzz da oggi disponibile in DVD, Blu-ray e in Steelbook

Da oggi, 13 settembre, è disponibile Lightyear - La vera storia di Buzz in versione DVD, Blu-ray e in Steelbook.

Oggi, 13 settembre, esce “LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ” , film realizzato da Angus MacLane, l’avventura originale Disney e Pixar edita in DVD, Blu-ray e in una Steelbook da collezione sempre in formato Blu-ray.

Qui sotto potete trovare le cover delle varie edizioni Home Video di LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ.

Dietro la macchina da presa c’è Angus MacLane, regista e storico animatore Pixar, vincitore di due Annie Awards, già co-regista di Alla ricerca di Dory. Cura la produzione Galyn Susman, già produttrice di Toy Story: Tutto un altro mondo. Per la realizzazione del film d’animazione il regista si è avvalso del supporto di un personaggio d’eccezione: Tom Marshburn, pilota della stazione spaziale Internazionale. La colonna sonora è stata realizzata dal celebre compositore Michael Giacchino, già noto per The Batman e Spider-Man: No Way Home. Questa avventura sci-fi ci porta alle origini di Buzz Lightyear, l’eroe al quale l’omonimo giocattolo della fortunata saga di Toy Story era ispirato, per farci conoscere il leggendario Space Ranger che ha conquistato intere generazioni di ammiratori.

Nel frattempo gli appassionati possono vedere sulla piattaforma streaming Disney+ Lightyear – La vera storia di Buzz.

Potrebbe interessarti questa news su Lightyear – La vera storia di Buzz: