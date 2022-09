Jakarta: i rifiuti di plastica diventano un business

A Jakarta, la capitale dell’Indonesia, le montagne di plastica abbandonate per le strade sono diventate un vero e proprio business. Un imprenditore ha fondato il Gruppo Tridi Oasis che, con l’aiuto di 120 persone, ha riciclato oltre 250 milioni di bottiglie di plastica in sei anni.

L’Indonesia si è impegnata a ridurre del 30% l’uso di plastica nei prossimi tre anni, ma nell’arcipelago di 270 milioni di persone il riciclo di questo materiale è ancora raro. Ogni anno in Indonesia si stima una produzione di rifiuti di plastica pari a 7,8 milioni di tonnellate e meno della metà di questa viene raccolta.

L’azienda di Dian Kurniawati riceve i rifiuti di plastica dai centri di riciclaggio di Jakarta dove viene riciclata e inviata ai Paesi Europei e al mercato locale allo scopo di essere usata per gli imballaggi. L’idea è nata dopo aver notato la grande quantità di rifiuti di plastica riversati nel mare attraverso i fiumi.

Le bottiglie di plastica, dopo essere state private di tappi ed etichette, vengono pulite e tagliate in pezzi piccoli, per poi essere inviate ai clienti per la successiva lavorazione.

Il problema è che in Indonesia non ci sono sistemi di raccolta di rifiuti come in altri Paesi, ma questo compito è affidato a raccoglitori indipendenti. Le nuove generazioni si stanno però rendendo conto dei problemi ambientali che questo comporta.