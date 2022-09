Huawei: novità positive per i divieti negli Stati Uniti

Solo un paio di anni fa, Huawei era stato uno dei più grandi produttori di smartphone ed era addirittura potenzialità destinato a rovesciare sia Apple che Samsung per il trono. Tuttavia, è stato presto colpito dalle sanzioni degli Stati Uniti, che hanno sostanzialmente paralizzato le operazioni degli smartphone nel loro insieme. Ma ora sembra che presto potrebbero esserci alcuni cambiamenti che aiutano a migliorare la sua situazione.

Per chi non lo sapesse, il colosso tecnologico cinese è stato colpito da varie restrizioni che gli hanno sottratto l’accesso alle tecnologie che provengono dall’America. Ciò ha sostanzialmente fatto perdere la fornitura di tecnologia cruciale per i suoi prodotti. Inoltre, gli Stati Uniti hanno proseguito con ulteriori sanzioni che hanno tagliato fuori Huawei dal suo principale fornitore di chip, TSMC.

Da allora, la società ha lanciato solo due serie di punta, con entrambe che supportano solo la rete 4G nonostante i chip utilizzati fossero Qualcomm Snapdragon di fascia alta.

Dopo che Joe Biden è diventato il nuovo presidente, molti avevano sperato che la nuova amministrazione avrebbe revocato alcune restrizioni contro Huawei, ma questo non era il caso, tuttavia sembra che ci saranno alcuni cambiamenti,. Un report di Bloomberg afferma che il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso una regola che consente la condivisione di alcune tecnologie di basso livello. In altre parole, alcune tecnologie possono essere condivise con entità sanzionate come Huawei.