Digestione: 10 rimedi naturali per facilitarla

Se hai difficoltà a digerire, ecco alcuni rimedi naturali per aiutare la digestione. Questi funzionano come veri e propri antiacidi naturali, ecco tutti i segreti.

La nostra digestione può essere aiutata in modo naturale con semplici rimedi e accorgimenti. Favorevoli sono il movimento dopo i pasti e cercare di non mangiare eccessivamente. Altri due efficaci suggerimenti sono la scelta delle bevande dopo i pasti e i rimedi di erboristeria più validi. Tra i consigli anche lo yoga e le tisane calde. Ecco alcuni rimedi per la digestione fra cui scegliere.

Una valida tisana è fatta con due cucchiaini di semi di finocchio e uno di rosmarino in mezzo litro di acqua bollente per dieci minuti. Alla fine la tisana va filtrata con un colino e bevuta dopo i pasti. Anche il carciofo favorisce la digestione. Le sue foglie possono creare una tisana dal potere digestivo. Usare cinque grammi di foglie di carciofo essiccate mettendole in infusione per dieci minuti in 250 millilitri d’acqua bollente. Anche questa tisana va filtrata e bevuta dopo i pasti.

Anche la borsa dell’acqua calda è utile all’altezza dello stomaco. In alternativa usare un cuscino imbottito con noccioli di ciliegio o semi di lino da riscaldare sul calorifero. Ciò permette di dilatare i vasi sanguigni favorendo la digestione. Un rimedio della nonna è un bicchiere d’acqua con due cucchiai di limone e la punta di un cucchiaino al bicarbonato di sodio. Riduce il bruciore di stomaco e favorisce la digestione.

L’achillea è un’erba che oltre a favorire la digestione, riesce a dare sollievo a dolori mestruali. Si prepara usando 1,5 grammi della pianta per ogni tazza. Da consumarne più tazze al giorno. Altro suggerimento è un decotto di bucce di limone. La buccia deve essere bollita in acqua per alcuni minuti. La temperatura di filtraggio e di consumo è di 38 gradi per favorire la digestione.

Il pompelmo è un frutto che se consumato intero a fine pasto migliora la digestione. Dall’altra aiuta a prevenire gonfiori addominali e intestinali. Un rimedio utile è anche mettere in un pentolino 250 millilitri d’acqua lasciando bollire per una decina di minuti un cucchiaino di buccia d’arancia. Insieme aggiungere anche una buccia di mela a pezzi. Filtrare e bere dopo i pasti.

Altre due erbe valide sono salvia e camomilla. Basta avere un cucchiaino di foglie di salvia essiccate e un cucchiaino di fiori di camomilla essiccati per ogni tazza d’acqua bollente da 250 millilitri. Servono dieci minuti per l’infusione e poi filtrare e bere dopo i pasti. L’aloe vera è un toccasana. I tanti enzimi contenuti nel suo succo aiutano la decomposizione di zuccheri e grassi, migliorando la digestione e il benessere della flora intestinale. Un aiuto per colite e stitichezza.

Praticare yoga favorisce la digestione. Le posizioni più adatte sono due. Quella di Matsya che facilita la digestione tramite il massaggio addominale e stimolando la bile. Poi la posizione del fulmine che migliora la digestione agendo sui meridiani dell’apparato digerente.