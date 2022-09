Android 13 permetterà di verificare lo stato di salute della batteria

Conoscere in modo nativo lo stato della batteria di un iPhone, che al momento non è disponibile sugli smartphone Android, è una delle caratteristiche più importanti degli smartphone Apple. Ma Google ha ora integrato questa funzionalità nella prossima beta pubblica di Android 13.

Queste utili informazioni su Android 13 ci arrivano tramite Twitter, in particolare dall’insider e sviluppatore Mishaal Rahman, che condivide uno screenshot della più recente Beta QPR1 pubblica, una versione intermedia contenente alcune notizie che Google rilascia periodicamente.

Nelle impostazioni dello smartphone Pixel, i dati della salute della batteria sono disponibili con un indicatore circolare. Questa schermata fornisce spiegazioni ragionevolmente chiare sulla batteria del dispositivo e viene data una visione delle condizioni di questa, mentre nell’ultima parte, menziona anche ciò che potrebbe causare problemi.

Le persone che desiderano utilizzare uno smartphone per un periodo di tempo più lungo, ora possono andare a controllare lo stato della batteria e scoprire se è necessaria una sostituzione. Google ha finalmente aggiunto questa opzione, il problema che si pone ora è se questa funzione sarà disponibile solo su Google Pixel o se anche altri produttori la incorporeranno. Questa risposta non sarà disponibile fino a quando Android 13 non inizierà ad arrivare in “tutti” gli smartphone entro qualche tempo.