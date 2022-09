WhatsApp permetterà di modificare i messaggi anche su desktop

Vediamo di giorno in giorno aggiornamenti di WhatsApp presentarsi alla nostra porta, e capita ancora più di consueto che la pagine di WABetaInfo si trovino a parlare del tutto anticipando delle novità prima che queste vengano ufficializzate da parte del team di Meta.

Parliamo nello specifico quest’oggi della possibilità di modificare i messaggi anche su desktop, dove WhatsApp viene utilizzato da parte di moltissimi utenti, e dove – trattandosi di un ecosistema diverso da quello mobile – ci si trova a vedere le novità in maniera differente, generalmente in ritardo.

Come anticipato, sarà presente una vera e propria nuova visuale per permettere agli utenti di modificare i messaggi originali, seppur di sicuro i dettagli si faranno vedere solamente nel giro di qualche tempo, con le informazioni in nostro possesso che al momento risultano alquanto limitate, e con ulteriori dettagli che si presenteranno grazie a Meta nel giro di qualche tempo.

Non sappiamo quando e come l’aggiornamento verrà rilasciato, in quanto si tratta delle classiche anticipazioni di WABetaInfo, e di sicuro la compagnia si troverà a cambiare anche parzialmente le carte in tavola continuando a testare il nuovo aggiornamento prima di renderlo pubblico.