The Witcher 3: concluse le riprese della terza stagione

Dopo cinque mesi di lavorazione si sono concluse le riprese di The Witcher 3, la terza stagione della serie Netflix con Henry Cavill protagonista. Lo stesso interprete ha scritto un messaggio di ringraziamento per la fine dei lavori.

Ecco le sue parole:

Che stagione che è stata! Voglio ringraziare tutti quelli che hanno messo determinazione e passione durante le riprese. Ora meritate un po’ di riposo.

Anche il produttore esecutivo Steve Gaub ha condiviso un post su Instagram con cui ha annunciato la fine delle riprese. E la regista degli ultimi due episodi del telefilm, Bola Ogun, ha fatto la stessa cosa attraverso una storia Instagram.

Ricordiamo che le riprese si sono interrotte per un periodo, a causa del COVID contratto da Henry Cavill, mentre è da segnalare anche il fatto che una parte della produzione si sia svolta in Italia.

Qui sotto trovate una prima sinossi dedicata a The Witcher 3:

Mentre monarchi, maghi, e bestie di tutto il Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra in un nascondiglio, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da chi cerca di distruggerla. Incaricata di allenare Ciri, Yennifer li conduce nella fortezza di Aretuza, luogo in cui si augura di scoprire delle cose in più sui poteri della ragazza. Ma, invece, scopriranno di essersi ritrovati all’interno di un luogo di battaglia fatto di corruzione politica, magia nera e tradimenti. Dovranno mettersi in gioco per non rischiare di perdere tutto per sempre.