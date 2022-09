Sostenibilità: arriva Smart Land, la mappa per viaggiare green

Un recente progetto ha realizzato un modo di viaggiare sostenibile e smart. Il concetto usato è la multimodalità, ovvero la coniugazione di differenti sistemi di trasporto connessi fra loro per la riduzione dell’impatto ambientale. La digitalizzazione ha cambiato i metodi di trasporto. Ecco che il progetto Smart Land usa mezzi di trasporto a basso impatto come treno, bicicletta e camminata. Inoltre, viaggiare in modo sostenibile non riduce solo l’inquinamento, ma ci permette di scoprire altri metodi di spostamento e di vedere il mondo.

È Telt, promotore pubblico italo-francese della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria merci e passeggeri Torino-Lione, ad aver ideato Smart Land. Tutto in collaborazione con Demos Helsinki, un think tank finlandese indipendente specializzato in progetti di governance e sviluppo sociale. Un progetto che racchiude nuovi modi di viaggiare nel rispetto dell’ambiente offrendo una migliore qualità di vita. Altri traguardi che permette di raggiungere sono riduzione del traffico veicolare e l’inquinamento atmosferico.

Ecco cosa riuniscono le mappe del progetto. La Ten-T (rete transeuropea di trasporto), le principali ferrovie nazionali e regionali e l’Eurovelo, la rete europea di piste ciclabili. Infine, l’Epaths, rete europea di sentieri escursionistici di lunga percorrenza. Ulteriore scopo del progetto è il sostenimento degli obiettivi di decarbonizzazione di varie regioni e la promozione di una crescita sostenibile. L’obiettivo è la garanzia di una transizione equa per le comunità e il settore della mobilità.

Importante quindi collegare piccole località in reti interregionali per una migliore distribuzione delle risorse e un maggior scambio culturale. Smart Land desidera trasformare i territori fragili in modelli sostenibili. Grazie a servizi di mobilità a emissioni zero sarà fattibile diminuire l’impatto sull’ambiente. Inoltre, anche promuovere l’uso sostenibile delle risorse creando turismo sostenibile. Il traguardo è ridurre a zero le emissioni inquinanti nette entro il 2050. Ciò tramite la diffusione di energie rinnovabili e la fine degli incentivi all’uso dei combustibili fossili.