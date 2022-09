Energie rinnovabili: l’Italia rientra nell’elenco dei progetti transfrontalieri dell’UE

In Europa si stanno muovendo per realizzare dei progetti transfrontalieri legati alle energie rinnovabili. Secondo la Commissione Europea questi progetti contribuiranno a creare un rapporto più collaborativo tra i membri dell’UE. Uno dei progetti nell’elenco coinvolge l’Italia, la Germania e la Spagna e ha lo scopo di convertire, trasportare e utilizzare idrogeno verde in Germania e nei Paesi Bassi.

Il piano prevede la costruzione sul territorio di nuove centrali rinnovabili allo scopo di convertire l’energia pulita in idrogeno o ammoniaca. La maggior parte dell’idrogeno prodotto sarà trasportato in Germania dove verrà utilizzato soprattutto per le industrie, la restante parte sarà invece destinata agli acquirenti nei Paesi Bassi. Gli stati collaboreranno tra di loro per alimentare uno spirito di collaborazione.

Il pieno potenziale per la transizione verde e la decarbonizzazione dell’Ue può essere realizzato solo attraverso sforzi congiunti in tutti i settori, tecnologie e regioni. Kadri Simson, commissaria Ue per l’Energia

Gli altri due progetti prevedono una rete di teleriscaldamento transfrontaliera basata sulle rinnovabili tra Germania e Polonia e l’installazione di un parco eolico offshore ibrido tra Estonia e Lettonia.