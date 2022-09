Revolut Pay: l’anti PayPal che supporta il riconoscimento biometrico e promette basse commissioni

In queste ore è stato lanciato il nuovo servizio Revolut Pay, che consentirà di effettuare pagamenti istantanei online, in modo rapido e sicuro.

Revolut insegue PayPal e Amazon Pay. In queste ore è stato lanciato il nuovo servizio Revolut Pay, che consentirà di effettuare pagamenti istantanei online, in modo rapido e sicuro. Il servizio è disponibile per tutti, anche per chi non ha un conto corrente Revolut.

I commercianti potranno scegliere di inserire Revolut Pay all’interno dei loro metodi di pagamento. A quel punto comparirà un nuovo pulsante, a fianco a quello delle altre soluzioni, che rimanderà l’utente nella pagina dove inserire le credenziali dell’account.

I clienti Revolut possono usare le loro carte di credito già salvate, così come il saldo del loro conto, mentre tutti gli altri possono collegare le loro carte Mastercard o Visa compatibili.

Revolut Pay si basa interamente sulla tecnologia di pagamento di Revolut e rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione dell’ecosistema di pagamento dell’azienda, attraverso il quale Revolut consente transazioni tra clienti retail e business. La nuova soluzione di pagamenti diretti di Revolut offrirà anche commissioni più basse ai suoi clienti aziendali

si legge nel comunicato che annuncia il lancio della nuova iniziativa.

La sicurezza del servizio di pagamento è garantita dall’autenticazione biometrica a due fattori. L’utente riceve una notifica sul telefono per verificare le transazioni: basta usare l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Revolut promette anche commissioni competitive per i commercianti, senza costi occulti o pagamenti mensili.