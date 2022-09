Offerte Amazon: FIFA 23 per PS4 pre-ordinabile in sconto

La Standard Edition di FIFA 23 è attualmente disponibile in pre-order sulla piattaforma di Amazon con uno sconto che viene applicato per gli utenti.

Le offerte di Amazon permettono di pre-ordinare la Standard Edition di FIFA 23 a prezzo ridotto per quel che concerne la versione PS4, con le altre che in ogni caso risultano disponibili sulla pagina ufficiale per gli utenti interessati. Vista la data d’uscita fissata al 30 settembre 2022 parliamo ovviamente di un pre-order in vista del debutto ormai vicino.

Il link che trovate qui di seguito permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di procedere con il pre-order finché il prezzo di listino risulta maggiormente basso grazie allo sconto che viene proposto. Nel caso in cui quest’ultimo dovesse abbassarsi ulteriormente, grazie alle proprie politiche la compagnia addebiterà ovviamente il costo minore.

Il titolo in questione si presenta al momento al prezzo di 62,99€, con una riduzione del 10% rispetto ai 69,99€ originali a cui risultava pre-ordinabile fino alla giornata di ieri.

Parliamo di una nuova esperienza che continuerà quanto fatto per la saga da Electronic Arts prima che il prossimo anno questa cambi del tutto, e ci si trovi infatti a vedere lo sviluppatore all’opera con un altro gioco, con quest’ultimo che invece si avvarrà dell’HyperMotion 2.0 e rinnoverà quanto visto fino a questo momento.

