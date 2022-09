Nuovo Santa Clause Cercasi: teaser trailer della serie sequel per Disney+

Babbo Natale ha un annuncio da fare: Tim Allen, diversi anni dopo Santa Clause, Che fine ha fatto Santa Clause? e Santa Clause è nei guai, torna al ruolo di Scott Calvin nella serie Nuovo Santa Clause Cercasi, in esclusiva su Disney+ dal 16 novembre. Ecco il teaser trailer del serial Disney.

La storia sarà, naturalmente, ambientata dopo la trilogia di film, e vedrà Scott Calvin rendersi conto di avere ormai 65 anni e, dunque, di non poter continuare a essere Babbo Natale in eterno. Sarà ora di trovare un sostituto e dedicarsi alla famiglia, dopo tutti questi anni al Polo? Riuscirà il nostro eroe a fare contenti sia la famiglia che i suoi elfetti? Lo scopriremo nella serie, che presumiamo sarà logicamente pronta in tempo per le prossime feste natalizie.

Tim Allen ha vinto un People’s Choice Award per la sua interpretazione nel film Santa Clause del 1994 in cui veste i panni di Scott Calvin, il sostituto di Babbo Natale, completo di girovita fuori misura, guance rosee e baffi bianchi come la neve. L’attore è poi tornato a interpretare l’iconico ruolo in due sequel, entrambi film molto popolari, Che fine ha fatto Santa Clause? del 2002 e Santa Clause è nei guai del 2006.

