Motorola Edge 30 Ultra: ecco lo smartphone con fotocamera da 200 MP

Siamo a conoscenza dei piani di Motorola di rilasciare uno smartphone dotato di un gigantesco sensore da 200 MP da alcuni mesi. Il marchio di proprietà di Lenovo ha ufficialmente confermato il lancio del dispositivo ad agosto, anche se sotto forma dell’esclusivo Moto X30 Pro per la Cina. L’azienda ha ora presentato ufficialmente la versione globale di questo cameraphone super-res, qui noto come Motorola Edge 30 Ultra, e questo è in aggiunta ad altri due smartphone, vale a dire l’Edge 30 Fusion e l’Edge 30 Neo, entrambi rivolti all’affollato segmento di mercato di fascia media.

A partire dall’ammiraglio da 200 MP, l’Edge 30 Ultra offre praticamente tutto ciò che ci si aspetterebbe da un flagship Android, in quanto è dotato di uno schermo OLED in plastica FHD+ (2400 x 1080) da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, accompagnato dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Il device offre un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, sebbene i clienti possano ottenerlo anche in una configurazione da 8 GB + 128 GB.

L’Edge 30 Ultra sfrutta un telaio in alluminio mentre il Gorilla Glass 5 protegge schermo e pannello posteriore, quindi è chiaro che Motorola non stia scendendo a compromessi in termini di design.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il sensore principale da 200 MP (f/1.9) è supportato da un’unità ultrawide da 50 MP (f/2.2) e da una fotocamera di profondità da 12 MP (f/1.6). Una solitaria fotocamera grandangolare da 60 MP (f/2.2) si trova sulla parte superiore del display nel tradizionale formato punch-hole.