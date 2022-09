Mickey: The Story of a Mouse – Il trailer dello speciale Disney+

Il teaser trailer di Mickey: The Story of a Mouse, il documentario che uscirà il 18 novembre su Disney+.

Il finale del D23 Expo è servito anche per presentare il teaser trailer di Mickey: The Story of a Mouse, lo speciale su Topolino che arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ il 18 novembre. A dirigere il documentario è stato Jeff Malmberg, e le prime proiezioni ci sono già state al South by Southwest Film Festival ed al Sun Valley Film Festival.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Mickey: The Story of a Mouse.

Secondo la descrizione fatta del documentario:

Topolino è un simbolo riconosciuto di gioia e felicità per i bambini. E dopo la sua prima apparizione in Steamboat Willie il personaggio si è evoluto in diverse versioni, che hanno riflettuto i cambiamenti del suo creatore e della società stessa. Il regista Jeff Malmberg, ed il produttore Morgan Neville riflettono in questo documentario sul significato culturale dei cento anni di vita di Topolino.

Nel documentario appaiono anche Eric Goldberg, Mark Henn, e Randy Haycock, oltre all’animatore Floyd Norman. E poi ci sono la storica dell’animazione Carmenita Higginbotham, la direttrice dei Walt Disney Archives Rebecca Cline, e l’archivista Kevin Kern.

Mickey: The Story of a Mouse uscirà il 18 novembre su Disney+.

