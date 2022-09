Assassin’s Creed Mirage disponibile in pre-order su Amazon

Sfruttando Amazon risulta possibile effettuare il pre-order di Assassin's Creed Mirage fin da subito, in attesa dell'annuncio della data d'uscita.

La piattaforma di Amazon permette di effettuare il pre-order di Assassin’s Creed Mirage fin da subito, prima che il titolo venga finalmente rilasciato nel corso del prossimo anno, con la data d’uscita che purtroppo non è ancora stata confermata da parte di Ubisoft, seppur dovremmo avere dei dettagli nel giro di qualche tempo.

I link che trovate in testa all’articolo permettono di accedere alle pagine ufficiali del gioco, sia per quel che concerne l’edizione base, sia a quella Deluxe, la quale include un pacchetto ispirato a Prince of Persia e contenuti bonus, fra cui Artbook e colonna sonora digitali.

Assassin’s Creed Mirage si presenta nella sua edizione base al prezzo di 50,82€, con quest’ultimo che sale a 60,99€ offrendo i contenuti digitali appena descritti, seppur ovviamente non si tratti di contenuti essenziali al fine di godere dell’esperienza in questione.

Il nuovo gioco metterà gli utenti nei panni dell’assassino Basim, presentato nel corso di Assassin’s Creed Valhalla, con gli utenti che avranno la possibilità di vivere ancora una volta un’avventura dalle tinte stealth, con quest’ultima che è stata pensata per tornare agli albori della saga abbandonando il sistema RPG.

