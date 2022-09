Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato che Ant-Man and The Wasp: Quantumania sarà collegato con Avengers 5.

Direttamente dal palco del D23 Expo il capo dei Marvel Studos, Kevin Feige, ha parlato dei prossimi progetti della Casa delle Idee in lavorazione, ed ha sottolineato come Ant-Man and The Wasp: Quantumania e Avengers 5 saranno direttamente legati.

Kevin Feige non ha parlato molto di questa relazione, ma ha solo dichiarato:

Ci sarà un collegamento diretto tra Ant-Man and The Wasp: Quantumania e Avengers 5.

Queste parole si legano ai rumor che vorrebbero Kang, il personaggio annunciato come figura principale di Avengers 5 (non a caso intitolato Avengers: The Kang Dynasty), come villain principale di Ant-Man 3. Ad oggi non sono state ancora date delle conferme a riguardo, se non il suggerimento di Kevin Feige.

Questa è la sinossi del film:

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà il 17 febbraio 2023, mentre Avengers: The Kang Dynasty sarà al cinema da maggio 2025.