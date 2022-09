Olio EVO: rischio di tumori ridotto del 31%

La prevenzione del cancro è data, fra gli altri fattori, dagli effetti benefici della dieta. Sembra che alcuni ingredienti siano in grado di ostacolare la crescita del cancro grazie ai loro antiossidanti. Tali benefici sono presenti in particolare nelle persone che consumano regolarmente olio extra vergine d’oliva.

L’olio infatti è fonte di acidi grassi essenziali, utile nella prevenzione di malattie cronico degenerative, contro lo stress ossidativo e la formazione dei radicali liberi. I polifenoli che contiene sono sostanze che hanno caratteristiche antiossidanti portando vantaggi alla salute. Un’analisi di 45 studi ha confermato come un alto consumo di olio d’oliva sia legato a una probabilità inferiore del 31% di sviluppare cancro.

Dal confronto fatto tra persone che hanno consumato olio extra vergine d’oliva e quelle che non lo hanno fatto si è notata la differenza. In quelle che lo consumano regolarmente è stata attestata una probabilità inferiore del 31% di sviluppare ogni tipo di cancro. Registrata una maggiore protezione per cancro al seno, gastrointestinale e del tratto urinario.

Il merito è dovuto alla composizione eccezionale dell’olio Evo fatto di acidi grassi monoinsaturi, squalene e composti fenolici. Un modo per limitare lo stress ossidativo cellulare e il danno al Dna. Ecco che questo studio ha comprovato gli effetti protettivi dell’olio extra vergine d’oliva contro l’evoluzione del cancro.