Depressione: il rischio aumenta a causa di diabete e disturbi del sonno

Secondo un recente studio di esperti, gli adulti con diabete di tipo 2 o disturbi del sonno rischiano maggiormente la depressione. In Danimarca i dati registrati sulla popolazione confermano che il diabete di tipo 2 e disturbi del sonno sono cause della depressione. In pratica, ne possono aumentare il rischio.

Si sono presi in esame ben 115.807 adulti con diabete di tipo 2 dell’età pari o superiore ai 40 anni. Poi si è fatto il confronto con un gruppo di 116.682 adulti senza diabete. La depressione è stata registrata con ricovero relativo alla depressione o con la prescrizione di antidepressivi. I risultati riscontrati hanno riportato diagnosi di disturbo del sonno in ospedale o di prescrizione di farmaci per il sonno. La diagnosi di depressione è stata diagnosticata sul 2,6%, poi il 32,1% ha preso un farmaco antidepressivo. Il 15,3% ha ricevuto due prescrizioni di farmaci per il sonno e l’1% ha ricevuto una diagnosi di disturbo del sonno.

In pratica, riassumiamo i risultati. Il rischio di depressione è aumentato solo per gli adulti con diabete di tipo 2. O soltanto con disturbi del sonno. Poi in adulti con diabete di tipo 2 e disturbi del sonno. Nei partecipanti divisi in età inferiore ai 60 anni, quelli con diabete e disturbi del sonno hanno avuto un rischio leggermente superiore di depressione.