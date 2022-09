Google Pixel Fold in arrivo già nel corso del 2023?

Non si parla ormai da qualche tempo del Google Pixel Fold, il quale tuttavia a quanto pare è ancora in sviluppo grazie a Google, che avrebbe intenzione di rilasciare di conseguenza il proprio dispositivo pieghevole nel giro di non troppo tempo, dopo i vari rinvii indefiniti e l’assenza di informazioni in merito al gioiellino in questione.

Mentre si parlava di un debutto nel 2021, e poi ovviamente di uno nel 2022, sappiamo che verosimilmente Google non avrà sorprese entro la fine dell’anno per noi, seppur sia vicino un evento di ottobre. A quanto pare, come spiegano gli insider del New York Times, la compagnia non è soddisfatta di quanto realizzato fino a questo momento.

Sembra però che i tempi siano maturi, e che di conseguenza dopo qualche rinvio e dopo che il colosso avrà lavorato molto al fine di perfezionare il modello in questione, lo vedremo proprio nel corso del prossimo anno, in un momento non ancora definito.

A quanto pare, Samsung giocherà un ruolo fondamentale per la realizzazione del dispositivo, considerando la propria esperienza in questo campo e la lunga collaborazione con la compagnia anche per quel che concerne i telefoni classici.