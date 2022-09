Dragonlance Shadow of the Dragon Queen Deluxe: pre-order ora disponibile su Amazon

Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen Deluxe si presenta ufficialmente sulla piattaforma di Amazon, con i pre-order che risultano aperti per tutti.

La piattaforma di Amazon permette di mettere mano su Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen Deluxe, la quale include diversi contenuti aggiuntivi e fin da questo momento, per i giocatori che vogliono prepararsi alla data d’uscita sempre più vicina, può essere finalmente pre-ordinata, assicurandosi la propria copia.

Parliamo nello specifico della giornata del 28 febbraio, durante la quale sarà finalmente possibile mettere mano sulla Deluxe Edition di Dragonlance: Shadow of the Dragon Queen in lingua inglese. Al fine di poter accedere alla pagina ufficiale, per ammirare il prodotto e procedere con il pre-order, non vi resta che accedere al link che trovate qui di seguito.

Il prezzo a cui l’edizione in questione viene proposta è di 102,29€, con il prezzo minimo garantito che viene assicurato da Amazon per evitare che alcuni clienti possano trovarsi davanti a dei ribassi dopo aver proceduto con l’acquisto del titolo.

La Deluxe Edition include all’infuori dell’espansione base ufficiale di Dungeons and Dragons anche lo schermo del master e 1 libro scenario, 1 regolamento, 6 statuette eroi, 7 dadi personalizzati, 1 segna-momenti fondamentali, 6 tavole degli eroi, 120 segnalini in plastica, 9 tessere avventura bifronte, 106 pedine, 323 carte e 1 vassoio, oltre che il gioco da tavolo cooperativo Warriors of Krynn.

