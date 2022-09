Star Wars: The Acolyte – Lee Jung-Jae protagonista della serie TV

L’interprete di Squid Game, Lee Jung-Jae, sarà tra i protagonisti di Star Wars: The Acolyte, la serie TV ambientata nell’universo di Guerre Stellari nel periodo dell’Alta Repubblica. Tra gli altri protagonisti del progetto ci saranno Amandla Steinberg e Jodie Turner-Smith.

Il successo di Squid Game ha permesso a Lee Jung-Jae di arrivare al pubblico internazionale, mentre in Cora del Sud l’attore era già abbastanza conosciuto. La storia di Star Wars: The Acolyte è ambientata cent’anni prima del film La Minaccia Fantasma, quando i Jedi si trovavano al massimo del loro potere.

A sviluppare il progetto è la Lucasfilm attraverso Leslye Headland. La trama dell’episodio pilota non è stata rivelata, ma Leslye Headland ha comunque rivelato che la serie racconterà di come il capo dei Sith è stato in grado d’infiltrarsi nel Senato nel momento in cui gli Jedi erano inconsapevoli di essere in pericolo.

Ricordiamo che Acolyte fa parte di un progetto corposo di Disney+ che ha già lanciato diverse serie legate a Star Wars, ed è pronta ad andare avanti anche con altri progetti. Fino ad ora sono già usciti The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi.