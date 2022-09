Splatoon 3: trailer di lancio per lo Splattatutto di Nintendo

Splatoon 3 è disponibile da oggi, 9 settembre, in esclusiva su Nintendo Switch come ci ricorda il consueto trailer di lancio, che mostra alcune rapide sequenze di gameplay, che riassumono le novità presenti in questo nuovo capitolo. Vediamo il filmato:

Per chi non lo conoscesse, Splatoon 3 è l’atteso terzo capitolo del coloratissimo sparatutto di Nintendo. Questo terzo capitolo introduce diverse migliorie e novità rispetto ai suoi predecessori a partire dalla modalità storia, che fa il suo ritorno direttamente dal DLC di Splatoon 2, fino ad arrivare ad arrivare all’introduzione del nuovissimo Splattanza, il mini-gioco che mescola carte e Tetris.

Ma non è tutto: in Splatoon 3 tornano anche tutte le armi base di Splatoon 2 con in più tantissime armi nuove di pinna che andranno ad arricchire il nostro coloratissimo arsenale. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere il nostro provato di Splatoon 3 dove vi raccontiamo in maniera approfondita tutte le novità della nuova iterazione dello Splattatutto di Nintendo.