Musica sostenibile: Maurizio Capone si allontana dal Jova Beach Party

Molti grandi artisti del passato si sono dedicati alla musica sostenibile. Maurizio Capone, il quale fa da sempre musica rispettosa dei principi di sostenibilità, ricorda sempre che tutto si può perfezionare. Lui e la sua band hanno però deciso di rifiutare l’invito di Jovanotti al Jova Beach Party.

Eventi come quelli di Jovanotti presentano un impatto ambientale non indifferente, in modo particolare sulla vegetazione e la fauna locale. L’invito che il cantante ha fatto ad artisti può sicuramente essere di grande interesse per molti. Eppure ci sono artisti che preferiscono rispettare la propria etica che seguire la fama, come ha fatto Maurizio Capone.

Avevamo dato la nostra disponibilità diversi mesi prima che si conoscessero le modalità di realizzazione dei concerti ma ad un certo punto è diventato impossibile per noi non porci la domanda che tantissimi ambientalisti si sono posti, cioè se portare decine di migliaia di persone sulle spiagge non crei un impatto estremamente dannoso sul luogo e, cosa poco sottolineata, anche dell’effetto sul mare che viene inevitabilmente inquinato semplicemente dalla presenza di tanta gente. Post di Maurizio Capone sui social

Lo stesso ritiene che l’organizzazione degli eventi avrebbe dovuto tenere conto di pareri e consigli delle associazioni esperte nel settore nonostante tutti i permessi in regola poiché, spesso, le leggi stesse non sono a favore dell’ambiente.