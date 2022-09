Microsoft conferma dei cambi di prezzo per Teams

Microsoft ha annunciato modifiche alla struttura dei prezzi dell'applicazione Teams, il suo servizio di collaborazione per gli spazi per riunioni in ufficio.

È in arrivo un cambio di business plan per l’app Teams Room, al posto dei piani Standard e Premium esistenti, che costano rispettivamente 15$ e 50$ per dispositivo al mese, l’azienda offrirà due nuovi pacchetti: Teams Rooms Basic e Teams Rooms Pro. Il piano Basic è incluso gratuitamente con l’acquisto di qualsiasi dispositivo certificato Teams Room (scalabile fino a 25 dispositivi in ​​totale) e quest’ultimo costerà 40$/utente/mese.

Sebbene Microsoft abbia rinominato la sua offerta Teams Rooms, l’ambizione rimane la stessa: fornire alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per supportare nuovi casi d’uso di lavoro ibrido e videoconferenza .

Microsoft, in un post sul blog ha scritto:

Il futuro del lavoro è flessibile. Ora più che mai le organizzazioni hanno bisogno di un’unica esperienza integrata che renda la collaborazione più semplice e coinvolgente per i propri dipendenti, sia che si trovino tutti nella stessa stanza, in remoto o, per molti di noi, un mix di entrambi. Consentire riunioni e collaborazioni ibride davvero eccezionali è passato da bello a dover avere . Per questo motivo, Microsoft è lieta di annunciare le modifiche a Microsoft Teams Rooms, semplificando l’inizio del tuo viaggio ibrido.

La principale differenza tra i piani gratuiti e a pagamento è la sofisticatezza delle funzionalità disponibili. Sebbene Teams Rooms Basic consentirà alle aziende più piccole di pianificare e partecipare alle riunioni, manca la funzionalità di gestione e sicurezza disponibile con Teams Rooms Pro.