Instagram presto consentirà di ripubblicare i post degli altri utenti

Presto Instagram consentirà di ripubblicare i post degli altri utenti. Il social network per il momento si sta preparando ad introdurre questa funzione in via sperimentale e soltanto per un numero limitato di utenti selezionati.

Vogliamo esplorare la possibilità di ripubblicare i post sul Feed – in modo simile a come è già possibile ripubblicare le Stories -, in questo modo le persone potranno condividere ciò che apprezzano, attribuendo la paternità del contenuto al suo creatore originale. È nostra intenzione iniziare a testare questa funzione molto presto con un numero limitato di persone

ha annunciato a Tech Crunch un portavoce di Meta, la parent company che possiede Instagram e Facebook.

Non è un fulmine a ciel sereno. Questa funzione era già stata scoperta da Matt Navarra, che aveva condiviso in anteprima uno screenshot che ne mostrava il funzionamento. I contenuti ricondivisi finiranno in una nuova sezione chiamata Repost tab. Questa nuova sezione farà la sua comparsa all’interno della pagina personale dell’utente, a fianco a quelle già esistenti: Post, Reels e Menzioni.

Concettualmente, i repost funzionerebbero in modo simile ai retweet di Twitter. Peraltro, anche Twitter consente di scegliere se visualizzare solo i contenuti originali di un utente o anche i suoi retweet. Si tratterebbe di un importante cambiamento per Instagram, che oggi non consente di condividere i post delle proprie pagine preferite. Anche per questo motivo, non è detto che il social decida di implementare ufficialmente e per tutti la nuova funzione: dipenderà tutto da come andrà la fase di testing.