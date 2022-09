Google Keep si aggiorna con la Material You

Google Keep sta lanciando una riprogettazione di Material You che modernizza l'app e si unisce al suo Tile appena aggiunto per prendere appunti più velocemente.

Google Keep si sta riprogettando con la Material You che modernizza l’app, tutto è sempre leggermente più compatto, con gli utenti in grado di vedere due note invece di una sola quando scorrono fino alla parte superiore della home page. Vi è anche un FAB a forma di pillola che consente le opzioni “Crea nota” o “Crea elenco”, che è simile al nuovo layout dell’app Fotocamera.

Le note sono racchiuse in pillole grigie che contrastano piacevolmente con lo sfondo nero, e questo fornisce una migliore separazione ed è uno dei sottili miglioramenti della riprogettazione.

In precedenza l’app era solo testo bianco su nero e il nuovo approccio rende Google Keep meno utilitaristico, il che ha definito molte app originali su WearOS. Tutto ciò che permette di vedere un po’ più di testo per schermo, il che è sempre un vantaggio.

La versione 5.22.342.03.97 Google Keep per WearOS introduce questo materiale che è stato riprogettato e viene lanciato oggi tramite il Play Store. Questa modernizzazione precede il lancio di Pixel Watch il prossimo mese, dove Google ha davvero la possibilità di fare una seconda impressione con il suo dispositivo indossabile.