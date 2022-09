Gli orsi non esistono (No Bears): trailer italiano del film di Jafar Panahi in concorso a Venezia 79

Il nuovo docufilm di Jafar Panahi, Gli orsi non esistono (No Bears) è stato presentato in concorso a Venezia 79: ecco le foto e il trailer ufficiale.

Gli orsi non esistono (No Bears), la nuova opera del pluripremiato regista iraniano Jafar Panahi, è in concorso alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: vi presentiamo il nuovissimo trailer italiano e le foto della pellicola, in arrivo nelle sale italiane il 6 ottobre per Academy Two.

Gli orsi non esistono ritrae due storie d’amore parallele. Due storie in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili.

Il film, scritto e diretto da Jafar Panahi, vede al suo interno, oltre allo stesso Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjei e Mina Kavani.

