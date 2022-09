Fotovoltaico da balcone: sono una valida opzione per risparmiare?

La preoccupazione principale delle famiglie riguarda le bollette elettriche che stanno aumentando a causa della crisi energetica di questo periodo, soprattutto adesso che si sta avvicinando la stagione invernale. Si sta pensando così a soluzioni alternative quali gli impianti fotovoltaici per risparmiare qualcosa.

Il principale problema degli impianti è che non tutti hanno a disposizione un tetto su cui installarli, basta pensare ai condomini. Esistono però delle alternative sul mercato che permettono di aggirare questo problema. Infatti ci sono dei pannelli fotovoltaici e delle mini-pale eoliche che possono essere installate sui balconi a un costo irrisorio e senza dover seguire delle pratiche burocratiche complesse. Ovviamente non avranno la stessa potenza di un normale impianto.

Secondo quanto indicato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) un singolo pannello fotovoltaico plug & play da balcone ha una potenza che può raggiungere al massimo i 350 W e possono essere collegati direttamente dal consumatore a una presa dedicata.

L’installazione di un pannello può avere un costo che si aggira intorno ai 600-800 euro, 1000 euro in alcuni casi. Il costo aumenta se si acquista un pannello con impianto di accumulo. Ma si tratta di un investimento che sarà ammortizzato con il risparmio sulle bollette successive. Inoltre, se si paga con un bonifico bancario parlante si può portare in detrazione il 50% della spesa.

La recente delibera 315/2020/R/eel ha semplificato il processo di connessione ma non è prevista nessuna remunerazione per l’energia prodotta, ma si può risparmiare in quanto si utilizzerà meno energia fornita dal gestore.

Per impianti inferiori agli 800W non sono necessarie autorizzazioni particolari ad eccezione della comunicazione preventiva all’amministratore di condominio In quanto l’installazione deve essere approvata dall’assemblea condominiale per una questione estetica) e della comunicazione Unica ARERA (allegata alla Delibera n.315/2020/R/eel) da rigirare al proprio distributore di zona. Si rende comunque necessario verificare che l’impianto abbia tutte le certificazioni di legge e che sia installato a norma dal tecnico.