Emissioni: nell’UE il livello più alto degli ultimi 15 anni

La siccità e le carenze di pioggia sono state un terreno fertile per lo sviluppo di incendi in tutta Europa

Estate di record negativi tra le alte temperature e la scarsità di piogge che hanno aumentato la probabilità che si sviluppassero incendi intensi e persistenti, soprattutto in Francia e in Spagna. Il dato emerso da un report del CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) ci dice che le emissioni di CO 2 dovuta agli incendi sono state le più alte dal 2007.

Il dato è stato ottenuto dalle misurazioni sulla qualità dell’aria in seguito ai roghi e dal monitoraggio dell’intensità e delle emissioni di anidride carbonica. L’attività degli incendi è stata favorita dall’ondata di caldo che ha investito l’Europa portando con se condizioni prolungate di siccità.

Secondo il CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS) le emissioni di tutti gli incendi boschivi dell’Europa e del Regno Unito corrispondono a circa 6,4 mega tonnellate di anidride carbonica nel periodo che va dal 1 giugno al 31 agosto. Le misurazioni sono state ottenute dalle osservazioni satellitari, considerando il Fire Radiative Power, ovvero una unità di misura che stima le emissioni di inquinanti presenti nel fumo.

I devastanti incendi in Francia e Spagna sono stati i responsabili della maggior parte delle emissioni. I due Paesi hanno registrato le loro più alte emissioni dovute agli incendi degli ultimi 20 anni.