Cobra Kai 5 è da oggi disponibile su Netflix

La serie TV Cobra Kai 5 è da oggi, 9 settembre, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. I personaggi protagonisti si confronteranno ancora con l’All Valley Tournament e con tutte le risposte che ne conseguiranno. La serie che fa da sequel a Karate Kid sembra avere ancora molto da raccontare.

Qui sotto trovate il trailer di Cobra Kai 5.

Il tradimento di Terry Silver e un’inaspettata vittoria al All Valley Tournament ci hanno lasciati a bocca aperta nel finale di stagione di Cobra Kai 4. Siamo pronti a scoprire cosa succederà in Cobra Kai 5? Se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria ma non avete tempo per un rewatch, Netflix propone il finale di stagione, con un risoluto Daniel LaRusso intenzionato a chiudere i conti col Cobra Kai una volta per tutte, insieme a un nuovo alleato.

Sinossi della nuova stagione:

Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l’impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile “nessuna pietà”. Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.