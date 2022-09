Cobra Kai: Netflix pubblica il finale della quarta stagione, in attesa della quinta

Il tradimento di Terry Silver e un’inaspettata vittoria al All Valley Tournament ci hanno lasciati a bocca aperta nel finale di stagione di Cobra Kai 4. Siamo pronti a scoprire cosa succederà in Cobra Kai 5, in arrivo il 9 settembre? Se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria ma non avete tempo per un rewatch, Netflix propone il finale di stagione, con un risoluto Daniel LaRusso intenzionato a chiudere i conti col Cobra Kai una volta per tutte, insieme a un nuovo alleato.

Sinossi della nuova stagione:

Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l’impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile “nessuna pietà”. Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

