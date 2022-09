Black Adam: nuovo trailer italiano del film DC con Dwayne Johnson protagonista

Black Adam rimembra le sue tragiche origini e si scontra con la Justice Society of America nel nuovo trailer ufficiale italiano del film DC con protagonista Dwayne Johnson, in arrivo il 20 ottobre in tutti i cinema.

La pellicola, diretta da Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise“), vede nel cast anche Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell come Cyclone, Mo Amer, Bodhi Sabongui e Pierce Brosnan nelle vesti di Dr. Fate.

Sinossi:

Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei – e imprigionato altrettanto rapidamente – Black Adam (Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

