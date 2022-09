WhatsApp: novità per le community nella nuova beta

La versione contrassegnata nelle impostazioni di WhatsApp è 2.22.19.72 e la build è 22.19.0 (396347817) aggiunge varie novità per quel che concerne le community. Ora è possibile aggiungere fino a 10 gruppi durante la creazione della community e fino a 50 gruppi in seguito: questi sono chiamati sottogruppi e i membri della potranno possono scegliere a quale sottogruppo aderire in base ai propri interessi.

I membri della community possono anche ricevere messaggi dagli amministratori all’interno di uno speciale gruppo di annunci di sola lettura in cui solo questi possono inviare messaggi. Al momento, il proprio numero di telefono è sempre visibile a tutti gli altri membri della community quando ci si unisce a un sottogruppo, ma WhatsApp prevede di consentire alle persone di nascondere il proprio numero di telefono a tutti gli altri membri in un futuro aggiornamento.

Anche se questa versione beta è contrassegnata come aggiornamento compatibile, non significa che si potranno creare immediatamente community, poiché WhatsApp sta avviando un test molto piccolo, queste sono disponibili solo per alcuni beta tester.

Inoltre, anche se qualcuno venisse aggiunto ad una community, non sarà possibile utilizzarla poiché la funzione non è disponibile. In questa situazione, bisogna attendere che un aggiornamento futuro abiliti la funzionalità per il proprio account WhatsApp.