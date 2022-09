Thor protagonista della nuova puntata di Marvel Studios Assembled: ecco il trailer

Disponibile su YouTube il trailer di Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder, il nuovo documentario della serie dedicata ai film e alle serie del Marvel Cinematic Universe, che si concentra questa volta, per circa un’ora, sul quarto film dedicato al supereroe asgardiano Thor, appena arrivato su Disney+. Lo special è ora disponibile anch’esso sulla piattaforma streaming.

Sinossi del documentario:

Mettetevi comodi ad ascoltare Taika Waititi, Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson e Natalie Portman raccontare i segreti del dietro le quinte di Thor: Love and Thunder. Attraverso interviste approfondite al cast e alla troupe, entrando nel vivo di clip esclusive dal set e dal backstage, questo Assembled apre il sipario sul quarto film del dio del tuono.

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Leggi anche: