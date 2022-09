Steelrising: trailer di lancio per l’affascinante souls-like di Spiders

Nacon ha pubblicato il trailer di lancio di Steelrising, l’affascinante soulslike ambientato in una Francia pre-rivoluzione ed in salsa steampunk, per annunciare la disponibilità del gioco su PS5, Xbox Series S/X e PC. Vediamo il trailer:

Steelrising è un action RPG sviluppato dal talentuoso team francese Spiders (gli autori di Greedfall 1 & 2 e Technomancer). Nel vestiremo i panni di Aegis, un’automa meccanico con l’obiettivo di eliminare Luigi XVI e il suo esercito di androidi che stanno terrorizzando la città.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Combina la forza e la velocità di Aegis con le tue abilità per combattere un esercito di automi e cambiare il corso della storia!

Nella cornice della Rivoluzione francese, in una Parigi sanguinolenta e in fiamme, vesti i panni di Aegis, un capolavoro della meccanica realizzato da Vaucanson, un ingegnere al servizio del “”Re orologiaio””. Sfrutta la tua natura meccanica per adattare Aegis al tuo stile di gioco e farla diventare una guerriera inesorabile, una ballerina letale o una virtuosa delle arti elementali.

Partecipa a combattimenti crudeli e intensi contro meraviglie della tecnologia altrettanto complesse e implacabili. I tuoi nervi e le tue abilità saranno messi a dura prova in ogni singolo momento da nemici spietati e boss epici.