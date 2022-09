Samsung Galaxy Watch 5 Pro: in arrivo una nuova base di ricarica

Il Galaxy Watch 5 Pro di Samsung è noto per il suo cinturino comodo ma difficile da usare con le basi di ricarica, infatti durante la ricarica in modalità wireless, Watch 5 Pro non è in grado di stare a filo con un pad di ricarica, anche quello che Samsung ha distribuito gratuitamente durante i preordini, ma ora, l’azienda sembra aver sviluppato una soluzione nella base di ricarica per Galaxy Watch.

Sebbene il cinturino di Watch 5 Pro sia comodo e abbia un meccanismo semplice e veloce, ha un grosso difetto, con il Wireless Charger Duo Samsung venduto come abbinamento consigliato al Watch 5 Pro, è quasi impossibile appoggiare l’orologio contro il pad di ricarica, in quanto se lo si fa il cinturino spinge l’orologio fuori dal pad e lo fa cadere da un lato o dall’altro.

Alcuni utenti hanno creato suggerimenti e trucchi per far sì che Watch 5 Pro rimanga sul caricatore, mentre altri hanno acceso le loro stampanti 3D e hanno iniziato a progettare. Come soluzione ufficiale al problema creato da Samsung, l’azienda sembra voler sviluppare una base di ricarica che aggirerebbe qualsiasi problema con la band stessa.

La base di ricarica per Galaxy Watch si trova su una scrivania o un tavolo e ha abbastanza spazio sotto la superficie di ricarica per lasciare che i cinturini di Watch 5 e Watch 5 Pro siano liberi.